Lo stupro si è normalizzato in India?

Processo Grillo Jr, femministe in piazza a Tempio per l'8 marzo: Hanno scelto Tempio Pausania, sede del processo per il presunto stupro di gruppo che vede imputati Ciro Grillo ... "Ancora troppo spesso - denunciano - la violenza di genere viene normalizzata e le ...ansa

Gli abiti delle donne stuprate finiscono in mostra: "Com’eri vestita". E’ questo il titolo della mostra che inaugura oggi alle 19 nell’atrio al primo piano del Municipio in piazza XX Settembre, e che si rifà alla domanda che ancora oggi troppo spesso ...ilrestodelcarlino

Stop alla violenza di genere. In mostra gli abiti indossati dalle donne vittime di stupro: E’ questo il titolo della mostra che inaugura oggi alle 19 in Municipio, e che si rifà alla domanda che ancora oggi troppo spesso si sentono rivolgere in tutte le lingue del mondo le donne che hanno ...ilrestodelcarlino