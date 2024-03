Lo strano caso del ‘Superman’ Bruno Danovaro | dalle rapine sventate alle scalatrici salvate in montagna

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 8 marzo 2024) Valbondione (Bergamo) – Agganciate alla ferrata, bloccate a 20 metri d’altezza. Di più: immobili, anzi: “Terrorizzate, paralizzate”. Valbondione, alta VSeriana, sentiero del Cai in località Beltrame. Un paesaggio da paura. L’escursione del giovedì mattina che si trasforma in incubo. Due giovani appese alla roccia, bergamasche, 25 anni. “Non riuscivano a scendere”., 56 anni, milanese, campione di arti marziali, le ha incrociate durante unnamento in quota, una sessione di training alla vigilia di una gara in programma il 28 aprile in Svizzera: "Quando le ho raggiunte – racconta – mi sono accorto che erano ferme sulla ferrata, sotto choc”. Indossavano vestiti da, ma non erano attrezzate per una scalata. “Ho cercato subito di rassicurarle. Ma quando mi sono reso conto che ...