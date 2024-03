Lo spread tra Btp e Bund scende sotto i 130 punti base

Lo spread tra Btp e Bund tedeschi apre in rialzo a 132 - 2 punti. Apertura in rialzo per il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi a 132,2 punti contro i 131 della chiusura precedente. Il rendimento annuo italiano ... (quotidiano)

Lo spread ai minimi da anni, ma non è solo una buona notizia: Uno spread così non si vedeva da gennaio 2022. Il differenziale tra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi è sceso a 130 punti. Un vantaggio per gli investitori italiani e per i titoli azionari, ...informazione

BTp: spread apre in lieve rialzo a 131 punti, rendimento decennale al 3,59%: (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 08 mar - Avvio poco mosso per lo spread tra BTp e Bund che consolida la performance registrata ieri sul mercato secondario dopo il meeting di oggi della Bce.borsaitaliana

