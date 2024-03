Lo spread ai minimi da anni | ma non è solo una buona notizia

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 8 marzo 2024) Unocosì non si vedeva da gennaio 2022. Il differenziale tra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi è sceso a 130 punti. Un vantaggio per gli investitori italiani e per i titoli azionari, ma ci sono anche aspetti che non possono fare scivolare in un esclusivo clima di euforia. Ci sono governi che sono stati messi a rischio caduta a causa dello, che da sempre incombe sugli esecutivi italiani (ed europei). Ora il differenziale tra Btp e Bund, dopo gli oltre 200 punti di qualche mese fa, è tornato a livelli che non si vedevano da. Il rendimento decennale italiano è sceso di sette punti, al 3,56%. Perché? Primo motivo le parole (ieri) di Christine Lagarde, presidente della Bce, che ha preso un’altra pausa nella politica monetaria, facendo però ben sperare per un taglio dei tassi a giugno. Ci sono poi la grande ...