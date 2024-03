Lo sport applicato alle imprese | così si allena un buon business

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 8 marzo 2024) Milano, 8 marzo 2024 – Faceva sognare i tifosi negli stadi di mezza Europa, adesso dà forma ai sogni degli imprenditori italiani. Un “cambio di casacca” interessante e sorprendente, quello fatto da Francesco Tomasello, 30enne di origine siciliana ma da tempo milanese d’adozione, che nei giorni scorsi ha mandato in rete…la sua nuova società, Focus Time Consulting, che supporta e accompagna aspiranti imprenditori e startupper verso il lancio di nuovi, aiutandoli a non essere messi in fuorigioco dall’assenza di tempo. Una realtà partorita dalla sua seconda “carriera”, che – dopo aver appeso precocemente le scarpe al chiodo per un terribile infortunio mentre stava per entrare nel gotha del calcio continentale – lo ha visto accedere alla Bocconi, dove ha preso la laurea inAdministration e Management e poi il master alla SDA, la scuola ...