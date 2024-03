Lo shag alla Bardot racconta lo stile di B B

Leggi tutta la notizia su amica

(Di venerdì 8 marzo 2024) C’è chi la chiamava B.B. o Bébé, nel rispetto della pronunciafrancese: è Brigittel’icona di riferimento per il taglio scalato con frangia perfetto per movimentare la primavera 2024. Si chiamae, già amatissimo tra le tendenze capelli,sensualità e moda, con un pizzico di mondanità. Brigitteera famosa per i suoi capelli lunghi, scalati e con frangia: elementi che tornano, rivisitati, anche delloispiratoprotagonista de La Parisienne. E che hanno ispirato le chiome di Sabrina Carpenter e Lana Del Rey a giocare con l’iconica frangia a tendina dell’attrice, accompagnata da ...