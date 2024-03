Lo sfogo di Rosa a Viola in Un posto al Sole

(Di venerdì 8 marzo 2024) “Io Damiano l’ho sempre amato. Lui no, neanche quando stavamo insieme. Io ora l’ho capito perché: che ci sta da perdere la testa per una che porta il caffè, che non ha studiato, che non conosce niente, per una che si ammazza con mille lavoretti. Io sono ignorante però una cosa l’ho capita: nella terra che non si coltiva crescono soltanto erbacce. Forse se nascevo pure io qua diventavo una bel fiore e forse a quest’ora Damiano stava con me”.dice queste parole in lacrime a, che la guarda muta. Ma da questa presa di coscienza, da questa consapevolezza, nasce la sua voglia di riscatto. E decide di iscriversi a scuola e tornare a studiare. “Perché anche adesso posso ancora imparare qualcosa”.si mostra a ogni puntata il personaggio rivelazione di Upas. Ma la settimana a Palazzo Palladini per lei sta finendo, e tutti ci ...

