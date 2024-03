Livio Berruti | l’angelo con gli occhiali da sole

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 8 marzo 2024) Tra la semifinale e la finale olimpica dei 200 metri di Roma 1960 – la prima finale olimpica dei 200 metri della storia in cui è presente un atleta italiano –fa qualcosa che non si dovrebbe mai fare: non si riscalda. Tra le due gare c’è un intervallo di appena due ore, e i pensieri viaggiano incontrollabili. Sono due ore uniche, inimitabili: un sabato pomeriggio così, tra le 4 e le 6, non tornerà mai più. Cosìdecide di goderselo, e si lascia cullare dal vento che muove i pini marittimi di Monte Mario e definisce l’inimitabile atmosfera dei Giochi di Roma, gli ultimi Giochi – come si suol dire – “dal volto umano”. Se ne sta seduto su una panca, sotto un ombrellone a raffreddare i pensieri, poi sale in tribuna per osservare dall’alto le altre gare, gli spettatori, le bandiere, il braciere olimpico. Poi, quando si ...