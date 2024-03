Liverpool-Manchester City domenica 10 marzo 2024 ore 16 | 45 | formazioni | quote | pronostici

Il Giornale – Inzaghi, ecco l’offerta per il rinnovo con l’Inter. 3 sondaggi dalla Premier: "Chi ha solo l’imbarazzo della scelta è Simone Inzaghi: il condottiero dell’Inter fa gola alle big inglesi (Chelsea, Liverpool e Manchester United hanno sondato il terreno), ma appare orientato a ...fcinter1908

Manchester United, addio a Ten Hag: i Red Devils valutano De Zerbi e in alternativa Southgate: Occhi puntati su De Zerbi e Southgate per il Manchester United, Ten Hag è sempre più lontano e potrebbe andarsene a fine stagione.tag24

O clausola o niente: il Brighton non scenderà a compromessi per De Zerbi in estate: O clausola o niente: il Brighton non scenderà a compromessi per De Zerbi in estate Il Brighton non ha alcuna intenzione di fare sconti. Come riporta il Daily Mirror, per portare via Roberto De Zerbi i ...informazione