LIVE Tirreno-Adriatico 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | Filippo Ganna all’attacco con altri nove uomini

(Di venerdì 8 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLALADELLADIDELLA PARIGI-NIZZA DALLE 11.50 12.54 Problema meccanico in gruppo per il norvegese Alexander Kristoff (Uno-X Mobility). 12.52 100 chilometri al traguardo. 12.49 Conduce l’inseguimento del gruppo la Visma Lease a Bike. 12.46 110 chilometri al traguardo. 12.43 Scende il gap, 1’40”. 12.39 2’40” di vantaggio per i fuggitivi. 12.36 I dieci attaccanti: Alessandro De Marchi (Jayco AlUla), Niccolò Bonifazio (Corratec-Vini Fantini), Andrea Vendrame (Decathlon AG2R La Mondiale), Clement Davy (Groupama-FDJ),(Ineos Grenadiers), Simon Clarke (Israel-PremierTech), Ivan García Cortina (Movistar), ...