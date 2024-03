(Di venerdì 8 marzo 2024) Ile latestuale delladi, gara sulla distanza dei 7.5 km valevole per la penultima tappa stagionale della Coppa del Mondo di. Sulla neve dello Utah riflettori puntati su Lisa Vittozzi, che occupa momentaneamente la seconda posizione nella classifica generale. L’Italia può contare su altre cinque azzurre: Samuela Comola, Hannah Auchentaller, Michela Carrara, Rebecca Passler e Beatrice Trabucchi. Le favorite numero uno per la vittoria finale, oltre alla campionessa sappadina, sono la norvegese Ingrid Landmark Tandrevold, le transalpine Julia Simon, Justine Braisaz-Bouchet e Lou Jeanmonnot e la svedese Elvira Oeberg. Tante altre, però, sono le biathlete in lizza per un posizionamento sul podio: ...

LIVE – Sprint femminile Soldier Hollow 2024 : AGGIORNAMENTI in DIRETTA. Il LIVE e la DIRETTA testuale della Sprint femminile di Soldier Hollow 2024 , gara sulla distanza dei 7.5 km valevole per la penultima tappa stagionale della ... (sportface)

LIVE – Sprint femminile Soldier Hollow 2024 biathlon : AGGIORNAMENTI in DIRETTA. Il LIVE e la DIRETTA testuale della Sprint femminile di Soldier Hollow 2024 , gara sulla distanza dei 7.5 km valevole per la penultima tappa stagionale della ... (sportface)

LIVE Biathlon - Sprint femminile Soldier Hollow 2024 in DIRETTA : Lisa Vittozzi - servono punti per il “ribaltone”!. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 22.58: All’appello mancano Chauveaux, Preuss e Persson, c’è un discreto vento dalle parti ... (oasport)

F1, il giro mostruoso di Verstappen a Jeddah: pole e record in 1:27.472: Pole devastante di Verstappen a Jeddah: con un giro mostruoso in 1’27.472 centra anche il nuovo record della pista. Riviviamo il suo giro con la telecronaca di Carlo Vanzini... Tutto l'appuntamento di ...sport.sky

In Arabia Saudita come in Bahrain: Ferrari sceglie lo stesso carico aerodinamico. VIDEO: In Arabia Saudita come in Bahrain: la Ferrari utilizza lo stesso LIVEllo di carico aerodinamico dello scorso weekend, che non è specifico per il circuito di Jeddah. L’ala posteriore infatti è a carico ...sport.sky

MotoGP, GP Qatar, Losail: gli orari in tv su Sky, TV8 e Now: MotoGP: Ecco la programmazione completa del primo appuntamento stagionale del Motomondiale in diretta sulla pay-tv e in differita al tasto 8 del digitale ...gpone