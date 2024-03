LIVE – Sprint femminile Soldier Hollow 2024 | AGGIORNAMENTI in DIRETTA

(Di venerdì 8 marzo 2024) Ile latestuale delladi, gara sulla distanza dei 7.5 km valevole per la penultima tappa stagionale della Coppa del Mondo di biathlon. Sulla neve dello Utah riflettori puntati su Lisa Vittozzi, che occupa momentaneamente la seconda posizione nella classifica generale. L’Italia può contare su altre cinque azzurre: Samuela Comola, Hannah Auchentaller, Michela Carrara, Rebecca Passler e Beatrice Trabucchi. Le favorite numero uno per la vittoria finale, oltre alla campionessa sappadina, sono la norvegese Ingrid Landmark Tandrevold, le transalpine Julia Simon, Justine Braisaz-Bouchet e Lou Jeanmonnot e la svedese Elvira Oeberg. Tante altre, però, sono le biathlete in lizza per un posizionamento sul podio: dalle altre ...

LIVE Tirreno-Adriatico 2024 - Volterra-Gualdo Tadino in DIRETTA : Zoccarato da solo in fuga - Ayuso sprinta al traguardo volante. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DELLA Tirreno-Adriatico LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA PARIGI-NIZZA 13.58: Intanto ... (Leggi)

Man Utd transfer news LIVE: Thomas Tuchel ‘interested in United job’, Marc Guehi TWIST, Victor Osimhen battle – latest: FORMER Chelsea manager Thomas Tuchel is reportedly interested in the Manchester United job when he leaves Bayern Munich in the summer. Meanwhile, the Red Devils have received a huge boost in their ...thesun.co.uk

MotoGP, GP Qatar, Losail: gli orari in tv su Sky, TV8 e Now: MotoGP: Ecco la programmazione completa del primo appuntamento stagionale del Motomondiale in diretta sulla pay-tv e in differita al tasto 8 del digitale ...gpone

LIVE Biathlon, Sprint femminile Soldier Hollow 2024 in DIRETTA: Lisa Vittozzi cerca la rimonta ‘alla Bagnaia’ su Tandrevold: Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Sprint femminile di Soldier Hollow, tappa della Coppa del Mondo 2023/2024 di biathlon. La penultima tappa di questa ...oasport