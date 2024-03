LIVE Sinner-Kokkinakis 6-3 | 6-0 | ATP Indian Wells 2024 in DIRETTA | l’azzurro soffre per un’ora | sale di livello e vola al secondo turno

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 8 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.42 Al prossimoaffronterà il vincente del match tra Jan Lennard Struff e Borna Coric. Questo match è il quinto in programma sul campo 7. 21.40 In avvio di partitaha faticato più del previsto a trovare le contromisure al gioco dell’avversario.è stato il primo a rischiare al servizio, avendo annullato una palla break nel quinto game, salvo poi riuscire ad alzare le traiettorie mischiando le carte all’australiano. 21.38 In questa partitaha vinto il 76% dei punti con la prima, entrata il 62% delle volte, ed il 72% con la seconda. I numeri sono “falsati” dalset, in cui non c’è stata veramente partita. 21.36 È il‘bagel’ inflitto da ...