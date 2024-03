LIVE Sinner-Kokkinakis 4-3 | ATP Indian Wells 2024 in DIRETTA | grande equilibrio nel primo set

(Di venerdì 8 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40gioca una risposta tra le stringhe dell’avversario, che poi non riesce a contenere l’accelerazione dell’azzurro. A-40 Ace, il quinto della partita dell’australiano. 40-40 Il nastro accomoda il rovescio dinon sbaglia a campo aperto, andando a segno con il dritto lungolinea. Seconda 40-A L’azzurro carica la risposta e poi pizzica la riga con il dritto lungolinea. Seconda 40-40gioca un ottimo rovescio incrociato. L’azzurro poi gira bene attorno alla palla andando a segno con lo sventaglio stretto. Seconda 40-30 Dritto fulmineo giocato dall’australiano in uscita dal servizio. 30-30 Grandissimo punto vinto da, che si difende benissimo con i primi colpi alzando la traiettoria. ...

30-15 Vola via il dritto di Sinner dopo uno scambio condotto per vie centrali. 30-0 Prima al centro vincente per ...

0-15 Il nastro accomoda il rovescio di Sinner. Ne approfitta l'australiano che affonda con il dritto. 2-2 Gioco ...

40-30 Doppio fallo, il primo della partita. 40-15 Bravissimo l'australiano a ribaltare l'inerzia dello scambio con ...

