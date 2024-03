LIVE Parigi-Nizza 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | si infiamma la corsa | 130 km al traguardo e gruppo ancora compatto

Leggi tutta la notizia su oasport

13.31 Segnalato intanto il ritiro di Alexis Gougeard (Cofidis). 13.30 Per la seconda volta prova l'attacco il francese Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies). 13.29 Ripreso anche Scaroni, il intanto si sta anche frazionando. Perdono contatto i velocisti, fase caldissima della questa quando ci si appresta ad iniziare a scalare il Col des Leques. 13.27 Neanche il tempo di capire chi attacca, che il riprende i battistrada. In contropiede scatta l'azzurro Christian Scaroni (Astana Qazaqstan Team), che in questo ...