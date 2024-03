LIVE Parigi-Nizza 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | iniziano gli attacchi per andare in fuga

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 8 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLALADELLADIDELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 11.45 11.55 Subito fermento in testa al gruppo, con i primiche non tarderanno sicuramente ad arrivare. 11.53 PARTITA LA SESTADELLA! Buon divertimento e buono ciclismo a tutti! 11.50 Vediamo subito le prime immagini dalla corsa, corridori coperti e cielo nuvolo. Anche meteorologicamente non sarà una giornata semplice. ? Le peloton s’est élancé de Sisteron et se dirige vers le km 0 pour le départ réel ? The peloton has set off from Sisteron and is heading towards km 0 for the real start #ParisNice ...