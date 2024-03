LIVE Parigi-Nizza 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | gruppo di dieci uomini in testa a 100 chilometri dal traguardo

Leggi tutta la notizia su oasport

14:33 Ora 30 km in leggera discesa che verranno percorsi a velocità elevate prima di arrivare al quarto GPM di giornata denominato Col de Gourdon, salita di 6,3 km al 4,2% di pendenza media. 14.29 Il plotone, con sempre la Ineos-Grenadiers in, ora è in ritardo di un minuto. 14.27 Ilsi era riavvicinato fino ai 35", ma poi ha scelto di mollare un po' la presa, concedendo nuovamente un po' di margine. 14.24 L'atteggiamento così competitivo della Ineos-Grenadiers potrebbe derivare dall'accorciamento delladi domani, quella che doveva ...