LIVE Parigi-Nizza 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | gruppo compatto che risponde ad ogni attacco | 140 km al traguardo

13.09 Una quindicina di secondi guadagnati dal trio in avanscoperta, uno dei margini più grandi che si sono visti in questo folle inizio di. 13.07 Ennesimo tentativo di evasione, questa volta sono in tre: il britannico Joshua Tarling (INEOS Grenadiers), lo svizzero Johan Jacobs (Movistar Team), e il transalpino Thibault Guernalec (Arkéa – B&B Hotels). 13.04 Ormai mancano meno di 20 chilometri all'del Col des Leques (6,7 km al 5,0%), difficilmente prima della salita si riuscirà a formare la fuga. 13.01 I due provano ad allungare in compagnia anche ...