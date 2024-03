LIVE Parigi-Nizza 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | gruppo compatto a 35 km dall’arrivo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 8 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLALADELLADIDELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 11.45 15:55 Una dozzina i secondi di vantaggio accumulati da Jorgenson su un drappello di una quindicina di inseguitori. 15:54 Contropiede di Jorgenson! L’americano della Jumbo Visma coglie di sorpresa il gruppetto dei migliori e guadagna terreno. E’ proprio la maglia gialla a guidare l’inseguimento. 15:53 Rientrano sullo sloveno un grande Santiago Buitrago, Remco Evenepoel, Matteo Jorgenson e la maglia gialla Luke Plapp. 15:52 Parte subito Primoz Roglic. Lo sloveno della Bora-hansgrohe prova il tutto per tutto visto il ritardo in classifica generale. 15:51 Passaggio sulla linea del traguardo e suono ...