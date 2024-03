LIVE Olimpia Milano-Partizan Belgrado | Eurolega basket 2024 in DIRETTA | inizia il match del Forum!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 8 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.28 I QUINTETTI,: Napier, Hall, Melli, Shields, Voigtmann;: Dozier, Punter, Smailagic, Ponitka, Kaminsky. 20.25 In corso la presentazione delle squadre al “”, tra poco si parte. 20.20 Dieci minuti alla palla a due del. 20.15 Tredicesima la posizione in classifica dell’mentre ilè attualmente undicesimo con lo stesso record del Valencia decimo, ultima posizione della graduatoria che garantisce l’accesso alla post-season. Davanti al proprio pubblicocercherà inoltre di riscattare la sconfitta dell’andata in Serbia quando la squadra guidata da coach Željko Obradovi? riuscì ad imporsi con un eloquente 82-69. 20.10 Ultima ...