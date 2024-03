LIVE Olimpia Milano-Partizan Belgrado 76-75 | Eurolega basket 2024 in DIRETTA | finale testa a testa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 8 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA76-75 Avramovic riporta ila -1. 76-73 2/2 in lunetta per il giocatore cresciuto nella cantera del Real Madrid. Fallo di Andjusic su Mirotic, ilesaurisce il bonus e da ora in poi saranno sempre liberi. RECUPERO di Shields, che infiamma il Forum, possessocon 6’36” sul cronometro. 74-73 MIROTIC! Lo spagnolo non sta sbagliando più niente dall’arco. 71-73 Contropiedechiuso da Ponitka. 71-71 1/2 Shields, 8’17” da giocare, 1-3 i falli. Fallo di Caboclo che manda in lunetta Shields. 70-71 Penetrazione di Avramovic che si appoggia al vetro. 70-69 MIROOOOOOOOOTIIIIIIIIIICCCCCCCCCC!!! DA TRE! 67-69 Liberi di Caboclo. 67-67 TRIPLA DI MIROTIC! Ed è parità. INIZIA IL QUARTO E ULTIMO QUARTO! FINISCE IL TERZO QUARTO! 64-67 ...