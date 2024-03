LIVE Nuoto | Campionati Italiani 2024 in DIRETTA | è l’Italia dei giovani! Curtis e Ragaini strabiliano | finali alle 17 30

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 8 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLE BATTERIE DEL MATTINO IL RECORD ITALIANO DI SARANEI 50 SL 12.11: Appuntamento17.30 per le finale, buona giornata! 12.10: Accolto il ricorso di Matteo Restivo che dunque viene ammesso alla finale dei 200 dorso. Il nuotatore friulano aveva fatto segnare il miglior tempo nelle batterie dei 200 dorso ed era stato squalificato per subacquea oltre i 15 metri am messi. Dopo la visione dei filmati, la commissione dei giudici ha convenuto che l’uscita della testa dall’acqua è avvenuta prima della linea immaginaria dei 15 metri e dunque Restivo sarà in finale con la possibilità di centrare il minimo per Parigi nel pomeriggio 11.43: per il momento è tutto, l’appuntamento è per le 17.30 con la quarta sessione didalla Piscina Comunale ...