LIVE Nuoto | Campionati Italiani 2024 in DIRETTA | Ceccon in vasca per i 100 farfalla! Attesa per Margherita Panziera

(Di venerdì 8 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.58: In chiusura ancora spettacolo e incertezza nei 200 stile libero. La staffetta di mercoledì ha di fatto promosso Filippo Megli ai Giochi di Parigi e resta comunque aperta la battaglia per l’eventuale secondo protagonista della gara individuale e per i componenti di una staffetta che potrebbe fare molto bene (non è da medaglia ma potrebbe aspirare a una top 6). I fari, oltre che su Megli, che è in gran forma e può ulteriormente migliorare, c’è un Alessandro Ragaini in buona condizione, c’è Matteo Ciampi, Stefano Di Cola, un Marco De Tullio ancora non al meglio. La battaglia non mancherà di certo, fin dal mattino per conquistare un posto in finale. 9.56: Ci sarà Nicolò Martinenghi nei 200 rana uomini, deve confermare la sua presenza, ma difficilmente si gareggerà con l’obiettivo del minimo olimpico. Gara di ...