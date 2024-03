LIVE – Napoli-Torino | 0-0 | Kvaratskhelia vicinissimo al vantaggio!

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di venerdì 8 marzo 2024) Tutto pronto per la sfida della 28esima giornata di Serie A tra: segui la diretta testuale conpiu.com.si preparano a scendere in campo in un’attesissima sfida che promette emozioni e colpi di scena. La partita, valida per la 28esima giornata di Serie A 2023/24, sarà un banco di prova importante per entrambe le squadre. Come arriva ilIlsi è distinto in questa stagione come la squadra con il maggior numero di pareggi nei maggiori cinque campionati europei, registrando sei 0-0 in partite di Serie A, un dato che li colloca al secondo posto dietro solo all’Udinese. I granata, però, vantano una solida difesa, con 13 clean sheet in 27 partite, un record che non si vedeva dal lontano 1991/92. L’allenatore Ivan Juric, ...