LIVE – Napoli-Torino | 0-0 | Fine primo tempo

(Di venerdì 8 marzo 2024) Tutto pronto per la sfida della 28esima giornata di Serie A tra: segui la diretta testuale conpiu.com.: SECONDO, il1?- Si parte! Inizia la partita al Diego Armando Maradona. 4? – Fallo di Osimhen e per i granata c’è subito un’occasione sugli sviluppi di calcio di punizione. La difesa partonopea allontana. 9? -Sgasata di Politano che non riesce a servire Osimhen. Palla in calcio d’angolo. 11? – Traversone di Bellanova dalla destra che trova solamente Meret. 13? – Errore di Linetty, Politano recupera, salta un difensore granata e serve Kvaratskhelia, ma Milinkovic-Savic è attentissimo! 14? – Osimhen su calcio d’angolo! Di poco a lato. 18? – ...

Barcellona Maiorca, Xavi fa riposare un big in vista del Napoli: Xavi, consapevole dell’impegno con il Napoli in settimana e al netto degli infortuni ... Ultime notizie Calciomercato LIVE: segui con noi tutte le notizie del giorno, aggiornate ora dopo ora dalla ...calcionews24

Primo tempo / Napoli-Torino 0-0: Vanja salva due volte su Kvara: Sintesi e commento / Due grandi parate del portiere del Torino ma anche un ottimo intervento di Meret su Zapata ...toro

Napoli-Torino 0-0: finisce il primo tempo: 25' - Problemi per Politano che esce dal campo per ricevere le cure mediche, Napoli momentaneamente in 10 uomini. 24' - Cross di Di Lorenzo per Osimhen che svetta sui due centrali ma non riesce a ...tuttonapoli