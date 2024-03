LIVE MotoGP | GP Qatar 2024 in DIRETTA | spagnoli dominanti | Marquez e Acosta subito veloci Bagnaia fatica | alle 18 00 le pre-qualifiche

LIVE MotoGP - GP Qatar 2024 in DIRETTA : partenza a razzo di Marquez e Martin. Bagnaia per ora é lontano. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.14 Marc Marquez in vetta! 1:53.124 per lo spagnolo e 14 millesimi su Martin 14.13 Vinales sale in sesta posizione ... (oasport)