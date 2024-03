LIVE MotoGP | GP Qatar 2024 in DIRETTA | pioggia battente a Lusail | si parte alle 18 10

DIRETTA MotoGP - GP Lusail 2024 LIVE : FP rimandate alle 18.10 - piove in Qatar!. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.30 Una free practice che sarà già particolarmente importante per delineare quella che sarà la giornata di domani: ... (oasport)

LIVE MotoGP - GP Qatar 2024 in DIRETTA : spagnoli dominanti - Marquez e Acosta subito veloci. Bagnaia fatica - alle 18.00 le pre-qualifiche. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.31 Bagnaia in chiusura piazza un tempo interessante ed è decimo a 597 millesimi da Martin. 14.30 BANDIERA A ... (oasport)