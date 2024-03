LIVE MotoGP | GP Qatar 2024 in DIRETTA | a breve la FP1 | Bagnaia lancia la sfida a Martin e Marquez

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 8 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.31 Un pilota che vuole rirsi dopo due anni complicatissimi, Fabio Quartararo: “Abbiamo fatto degli step in avanti, la mentalità nel team è completamente diversa. Chiaramente anche gli altri si sono migliorati ed è per questo che forse dovremo ancora lottare. Ci vuole un po’ di tempo ma i nuovi tecnici stanno facendo un ottimo lavoro. Siamo ancora lontani, non siamo nella condizione di lottare per le posizioni che vorremmo, ma faremo del nostro meglio dall’inizio alla fine della stagione”. 13.28 Il più atteso di questo, rimane Marc: “Non sono partito male, anzi. Posso ancora imparare molto ovviamente, dovrò attingere tantissimo dai miei compagni di marchio. Sulla moto mi sento a mio agio nel complesso. Non sono certo pronto per puntare a ...