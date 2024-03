LIVE Fognini-Zapata Miralles 4-6 | 6-2 | 4-3 | ATP Indian Wells 2024 in DIRETTA | l’azzurro è avanti di un break nel terzo set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 8 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-30 Bruttissima risposta di, che spedisce la palla lunga di quasi un metro. Seconda 15-30 Termina di poco largo il dritto di, che si era aperto bene il campo con una prima ad uscire. Non fortunato in questo caso. 15-15 Risposta aggressiva da parte di, che gioca poi il dritto in contropiede e prende la rete, senza aver bisogno di giocare la volee. 15-0 Smorzata non perfetta per lo spagnolo.arriva bene sulla palla e chiude con il rovescio lungolinea a campo aperto. Parziale che sta ricalcando il primo set:3-1 e servizio.vince tre game ...