LIVE Fognini-Zapata Miralles 4-6 | 6-2 | 1-2 | ATP Indian Wells 2024 in DIRETTA | rientrano in campo i giocatori dopo una sospensione di oltre 3 ore

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 8 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA07.11è chiamato subito a giocare ad altissimollo. Pronti, via e l’azzurro servirà sotto 0-40. Un punteggio scaturito da due doppi falli consecutivi, i primi della partita per l’italiano, ed una palla corta terminata in rete. 07.10 Vista ladi3 ore si ripartirà con un warm-up. 07.08in! 07.06 I raccattapalle sono in. Tra pochi minuti dovrebbero rientrare anche i. 07.03 Forse ci siamo: sono usciti daltutti i soffiatori. 07.02 Ricordiamo che adsono le 22.02. 06.58 In questo momento Lahyani, giudice di sedia ...