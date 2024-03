LIVE F1 | GP Arabia Saudita 2024 in DIRETTA | Leclerc si gioca tutto in Q3 Bearman esce con onore

(Di venerdì 8 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFORFAIT DI CARLOS SAINZ I TEMPI DI RECUPERO DI SAINZ DOPO L’OPERAZIONE CHI E’, IL 18ENNE CHE SOSTITUISCE SAINZ 18.50 Tra poco la Q3. 12 minuti per delineare la griglia di partenza. Si va verso un duello sui millesimi tra Verstappen e. 18.49ha sfiorato l’impresa con gomme usate, mancando la qualificazione per appena 36 millesimi. Comunque per un ragazzo di 18 anni, catapultato all’improvviso in F1, si tratta di un risultato degno di nota. Domani, se non si farà prendere dalla foga, potrà provare a chiudere in zona punti. 18.48 La classifica della Q2: 1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:28.033 42 CharlesFerrari+0.079 4 3 Fernando ALONSO Aston Martin+0.089 3 4 Oscar PIASTRI McLaren+0.310 4 5 George RUSSELL ...

LIVE F1 - GP Arabia Saudita 2024 in DIRETTA : Leclerc ci crede - Bearman supera lo scoglio del Q1!. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FORFAIT DI CARLOS SAINZ I TEMPI DI RECUPERO DI SAINZ DOPO L’OPERAZIONE CHI E’ Bearman , IL 18ENNE CHE SOSTITUISCE ... (oasport)

LIVE – Formula 1 - GP Arabia Saudita : qualifiche (DIRETTA). Sul circuito cittadino della città di Jeddah, in Arabia Saudita , va in scena il secondo appuntamento della stagione 2024 di Formula 1. Il un weekend ... (sportface)

LIVE F1 - GP Arabia Saudita 2024 in DIRETTA : bandiera rossa - Leclerc spreca un set di gomme soft. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FORFAIT DI CARLOS SAINZ I TEMPI DI RECUPERO DI SAINZ DOPO L’OPERAZIONE CHI E’ BEARMAN, IL 18ENNE CHE SOSTITUISCE ... (oasport)

Gp Jeddah, diretta qualifiche: beffa Leclerc nel Q2, bandiera rossa nel giro lanciato. Bearman è sotto investigazione: Secondo appuntamento della stagione di Formula 1. Il Gran Premio sbarca in Arabia Saudita, a Jeddah. Alle 18 si scende in pista per le qualifiche in vista della gara di sabato alle 18.leggo

Ibrahimovic brilla al GP d'Arabia Saudita: è l'ospite d'onore della F1: L'ex calciatore e ora dirigente del Milan è a Gedda per il secondo weekend del Mondiale di Formula 1 2024 ...tuttosport

Gp Jeddah, diretta qualifiche: in pista alle 18, Lecler sfida Verstappen per la pole position: Secondo appuntamento della stagione di Formula 1. Il Gran Premio sbarca in Arabia Saudita, a Jeddah. Alle 18 si scende in pista per le qualifiche in vista della gara di sabato alle 18.ilmessaggero