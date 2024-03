LIVE F1 | GP Arabia Saudita 2024 in DIRETTA | bandiera rossa | Leclerc spreca un set di gomme soft

Leggi tutta la notizia su oasport

FORFAIT DI CARLOS SAINZ I TEMPI DI RECUPERO DI SAINZ DOPO L'OPERAZIONE CHI E' BEARMAN, IL 18ENNE CHE SOSTITUISCE SAINZ 18.32 Hulkenberg al momento del problema: Hulkenberg has pulled off the track at Turn 8 "I've lost power" he reports over the radio And we have a red flag #F1 #SaudinGP pic.twitter.com/2ojXYr4ld5 — Formula 1 (@F1) March 8,18.29! E' stata esposta proprio mentrestava per tagliare il traguardo e far segnare il tempo. Come buttare via (non per colpa propria) un set dinuove… 18.28gialla in curva 1 a causa dei problemi occorsi a Hulkenberg, che ora si ferma e parcheggia la macchina a bordo pista. 18.28 ...