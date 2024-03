LIVE F1 | GP Arabia Saudita 2024 in DIRETTA | alle 14 30 le FP3 | Ferrari priva di Sainz

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 8 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.02 Bearman corre dal 2022 in Formula 2 e lo scorso anno si piazzò in sesta posizione nel campionato piloti raccogliendo quattro vittorie. Una bella occasione per lui per provare a mettersi in luce in questo weekend. 13.58 Al suo posto ci sarà il britannico Or Bearman, ragazzo dellaAcademy di 18 anni. 13.54 La prima grande notizia del giorno è il forfait di Carlos: lo spagnolo non prenderà parte a questo Gran Premio e verrà operato di appendicite. Già ieri aveva manifestato le sue difficoltà e laha comunicato questa diagnosi. 13.50 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alladella terza e ultima sessione di prove libere del Gran Premio ...