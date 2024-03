LIVE Biathlon | Staffetta maschile Soldier Hollow 2024 in DIRETTA | inizia la gara! Norvegia squadra da battere

Leggi tutta la notizia su oasport

20.29 Primo giro ad andatura piuttosto letargica, davanti a fare il ritmo c'è Strelow, con Laegreid che ora prova ad aumentare un po' il ritmo. 20.28 Dopo 1100 metri gruppo compatto. Germania, Francia,e Italia davanti, poi ci sono Repubblica Ceca, Svizzera e Svezia. 20.27 Il plotone si divide in due file, una guidata come detto da Laegreid con in coda Braunhofer e l'altra con Strelow in testa e Fabien Claude subito dietro. 20.26 Sono ben 21 i quartetti al via, con la testa del gruppo che è presa subito da Laegreid. lesto Braunhofer a provare a prendere subito le code del norvegese. 20.25 PARTITA LAMASCHHILE! Buon ...