LIVE Biathlon | Sprint femminile Soldier Hollow 2024 in DIRETTA | Lisa Vittozzi | servono punti per il “ribaltone”!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 8 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA 22.58: All’appello mancano Chauveaux, Preuss e Persson, c’è un discreto vento dalle parti del poligono 22.55: In questi discorsi potrebbero ricoprire un ruolo decisivo le due svedesi di punta, le sorelle Oeberg. Queste potranno portare viapesanti, aumentando il divario tra le contendenti per le sfere di cristallo. 22.52: Si assegnerannoimportanti anche per la classifica di Coppa del Mondo delle. Al comando di questa classifica c’è sempre Tandrevold, che, a 2 gare dalla fine, ha 33di vantaggio su Justine Braisaz-Bouchet ed 86 su. 22.49: L’italiana deve però colmare un distacco di 93da Ingrid Landmark Tandrevold, la quale è tornata alla vittoria ...