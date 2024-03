Lite Anna Pettinelli-Ayle | l’allievo smaschera l’insegnante di Amici ad un passo dal serale

(Di venerdì 8 marzo 2024), dopo un furioso litigio con, è tornato in Casetta per sfogarsi con gli altri allievi: le sue parole. Il 10 Marzo andrà in onda l’ultima puntata pomeridiana di23. All’interno del talent show, si respira un clima di forte tensione. Ovviamente, tutti gli allievi vogliono ottenere la maglia d’oro, ma i professori hanno ancora delle incertezze. Durante il daytime di ieri, è scoppiato un furioso litigio traha litigato nuovamente con– (Credit: Instagram IG @ufficiale) – (Cityrumors.it)Non è la prima volta chesi scontra con lei. Qualche fraintendimento, infatti, c’è sempre stato. Adesso, però, la ...

Davigo da Mani pulite a mani punite : l’ex pm condannato in appello a 15 mesi per il caso Amara. Piercamillo Davigo , uno dei magistrati simbolo di mani pulite , l’ex pm ed ex consigliere del Csm, è stato condannato anche in appello a 15 mesi di reclusione ... (secoloditalia)

Mirko lascia Perla “Non siamo più vicini come prima”/ Lite al Grande Fratello, lei: “Mai pensato a un altro”: È davvero finita tra Perla e Mirko al Grande Fratello 2024 Dopo la Lite in diretta, lei ha subito una serie di critiche e lui è intervenuto sui social ...ilsussidiario

Como: giovane accoltellato dopo Lite in discoteca, questore sospende licenza a locale: Milano, 6 mar. (Adnkronos) - Il questore di Como, Marco Calì, ha disposto la sospensione per 10 giorni dell’attività di una discoteca di via ...notizie.tiscali

Amici 23, Ayle e Anna Pettinelli ai ferri corti. Lo sfogo del cantante in casetta: "Vorrei delle certezze in più" [VIDEO]: Oggi, durante il daytime di Amici 23, tra Ayle e la sua insegnante Anna Pettinelli sono volati stracci a causa dell'assegnazione della maglia del Serale. Ecco come si è sfogato il cantante in casetta.comingsoon