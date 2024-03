L’Italia dei dossieraggi e l’estetica del Gabibbo

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 8 marzo 2024) Ci sarebbero molte cose da dire sulle clamorose rivelazioni fatte ieri dal procuratore Raffaele Cantone a proposito dello scandalo degli spioni, dei dossier e del mercato occulto delle informazioni riservate, sulle sue dimensioni e possibili ramificazioni, ma le ho già dette commentando le clamorose rivelazioni dei numerosi scandali precedenti, o più semplicemente le cronache giudiziarie degli ultimi trent’anni (per esempio, per chi fosse interessato al ricco filone che riguarda le intercettazioni, legali e illegali, qui). Una serie di scoperte che la coincidenza con la conferma in appello della condanna di Piercamillo Davigo per rivelazione di segreto d’ufficio, giusto ieri, rende ancora meno sconvolgenti. Dunque, per questa volta, proverei a prenderla da un altro lato. Come se il caso non si trovasse cioè sulle pagine politiche dei giornali, ma sulle pagine culturali. Partendo da una ...