L’Italia consolida la leadership nel ranking Uefa | quinto posto Champions più vicino

Codere punta a consolidare presenza in Italia - da riordino settore opportunità. (Adnkronos) – “L’Italia è in una fase di trasformazione e di innovazione rispetto al settore del gioco. Codere si propone di essere protagonista in questo ... (italiasera)

Codere punta a consolidare presenza in Italia - da riordino settore opportunità. (Adnkronos) – "L’Italia è in una fase di trasformazione e di innovazione rispetto al settore del gioco. Codere si propone di essere protagonista in questo ... (periodicodaily)