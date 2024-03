L’Italia all’Oscar | Il sogno di noi capitani Nella notte di Hollywood pregheremo Allah

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2024) "Sean Penn ha amato il nostro film, e Joaquin Phoenix ci ha fatto tanti complimenti. Ma io non sapevo cosa dire, non li conoscevo! Al cinema non avevo mai pensato: ho sempre sognato il calcio. Mi sono commosso quando ho conosciuto Giorgio Chiellini", dice Seydou Sarr, 21 anni. Eppure, lui e il suo amico, compagno, collega Moustapha Fall sono al centro del centro del cinema. Nel momento in cui il cinema mondiale celebra se stesso, con tutte le luci possibili. Si aspetta ladegli Oscar – in Italia tra domenica e lunedì –, dove Io capitano, il film di Matteo Garrone che Seydou e Moustapha interpretano, è candidato alla statuetta per il miglior film internazionale. Intanto questa storia di un viaggio difficile dall’Africa al, questa storia di migranti giovani, ha ricevuto recensioni entusiastiche dai critici americani, con Manohla Dargis ...