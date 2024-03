L' Irlanda vota per togliere i doveri domestici delle donne dalla Costituzione col terrore che vinca il no

Irlanda - si vota per cambiare l’articolo della Costituzione sulla «donna in casa». Nelle intenzioni, doveva avere lo scopo di riconoscere l'importanza del lavoro domestico, ma è stato spesso usato per sostenere la tesi secondo cui il posto ... (vanityfair)

8 marzo, devono ancora essere nude le donne per entrare nei musei: Una riflessione e qualche numero sul ruolo della donna nel settore cultura. Molti i miglioramenti ma la strada è ancora lunga ...insideart.eu

In Irlanda si vota per rendere la Costituzione meno sessista e più inclusiva: Oggi si tengono due referendum: uno sul concetto di famiglia al di fuori matrimonio, l'altro per eliminare un articolo che attribuisce alla donna la responsabilità del lavoro domestico ...ilpost

La guida completa all’Eurovision 2024: i cantanti in gara, come si vota e tutto ciò che c’è da sapere: Inizia il countdown per l'inizio dell'Eurovision Song Contest 2024 e per questo abbiamo preparato una guida, in continuo aggiornamento, con tutte le info da sapere. Leggi la guida all'Eurovision Song ...rds