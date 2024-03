Lippi vola agli italiani

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2024) Al prossimo campionato italiano Junior A2 di Judo, in programma sabato 16 marzo al Pala Maggiore di Leini in provincia di Torino, ci sarà anche il Kodokan Empoli. Merito del giovane atleta classe 2004 Gherardo(-73 chilogrammi), che ha sbarato la concorrenza alle recenti qualificazioni regionali della categoria andate in scena a Piombino. In terra labronica, a differenza di quanto deciso inizialmente visto che la manifestazione si sarebbe dovuta disputare a San Vincenzo, il porta colori della società Empoli ha staccato il pass per il campionato tricolore, aggiudicandosi la competizione.ha esordito battendo il padrone di casa Lorenzo Silvestrini, per poi avere la meglio su fiorentino Giano Sani della società Centro Incontri Judo. Nella finalissima, poi, il portacolori del Kodokan Empoli si è sbarazzato anche Federico ...