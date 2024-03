L’inverno più caldo dal 1800 | l’esperto | “Ecco cosa è successo”

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 8 marzo 2024) Cesena, 9 marzo 2024 – Avvolti in una calda sciarpa colorata, il capo coperto da un morbido berretto e le mani che spariscono dentro guanti di lana. Ricordi lontani. Qualin effetti non torna. Non è questa l’immagine andata più in voga questo inverno, caratterizzato da temperature altamente sopra la media e da cappotti slacciati in vita e piumini leggeri. Perché, diciamocelo, di freddo ce n’è stato poco. Con febbraio alle spalle si chiude quella che dovrebbe essere la stagione più fredda dell’anno. Ma di quale freddo stiamo parlando? "2023-2024 è stato il più mite dal 1950 – afferma Pierluigi Randi Presidente Ampro, associazione meteo professionisti – con un’anomalia di temperature sul Cesenate che è stata di 3.3 gradi superiore alla norma. Questo inverno supera il precedente piùche è datato 2013-2014, quando ...