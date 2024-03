L’intervento della vice presidente Rebecca Corsi Nicola | il profilo giusto al momento giusto»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2024) Un intervento a 360° sul pianeta Empoli è quello fatto ieri dallae amministratore delegato azzurra(nella foto), a Radio Tv Serie A con Rds. "Tra pochi giorni avremo un’altra gara importante, è chiaro che c’è dispiacere per la partita con il Cagliari: prestazione importante e sconfitta non vanno d’accordo, però il calcio è questo. Per conquistare la salvezza dovremo sudare fino alla fine senza distrazioni, dobbiamo essere concentrati, archiviare Cagliari e andare avanti. Cambiare allenatore non è mai una cosa piacevole – prosegue –, crediamo che Davidesia ilal, ci ha inondato di entusiasmo e voglia di fare, lui è un lavoratore ...