L'Inter ritrova Calhanoglu. Nel mirino c'è l'Atletico

(Di venerdì 8 marzo 2024) Non è passato molto tempo da quando Hakansi è autoproclamato come il regista più forte del mondo. Un’intervista in cui il giocatore turco si metteva a confronto con dei colossi come Rodri, avversario nell’ultima finale di Champions League, ma anche Kroos o Enzo Fernandez, diversi per caratteristiche rispetto alista. Consacrato in Italia ai massimi livelli, dopo la metamorfosi da mezzala a playmaker, è tornato giusto ieri ad allenarsi insieme ai compagni di squadra con l’obiettivo di giocare dal 1° non domani a Bologna (dove disputerà presumibilmente uno scampolo di gara) ma mercoledì 13 in casa delMadrid, rivale nel ritorno degli ottavi di finale della massima competizione europea. L’andata al Meazza, contro i colchoneros, è stata una delle apparizioni meno brillanti da quando ...