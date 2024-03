L’Inter è Donna anche con un giorno di differenza per festeggiare

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 8 marzo 2024)si appresta a viaggiare in direzione Bologna, dove andrà in scena un altro importante capitolo di questa Serie A. In ogni caso non sarà uncome tutti gli altri, per questo il regalo è meglio scartarlo in largo anticipo anziché aspettare l’ultima occasione a fine stagione IL– L’8 marzo come ogni anno ricorre la Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne, volgarmente chiamata “Festa della” ma di festa in teoria non ha granché. L’unico punto d’incontro tra la giornata internazionale e la festa popolare è laal centro della scena. Almeno teoricamente. Poi ci sono delle eccezioni… L’8 marzo in casa Inter non è solo ildel calendario predisposto a ribadire i diritti delle sue calciatrici. Quelle che crescono nella Scuola Calcio e nel Settore ...