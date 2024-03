L’intelligenza artificiale sostituirà stilisti e modelli?

Leggi tutta la notizia su amica

(Di venerdì 8 marzo 2024) Immagina shooting e campagne pubblicitarie, predice le tendenze, aiuta i clienti a fare shopping online e crea sfilate a una frazione del costo.non è più il futuro della moda: è il suo presente. Una rivoluzione che apre nuove possibilità, ma che solleva anche paure su come cambierà il mercato del lavoro. Andiamo per gradi: si parla di “intelligenza” per indicare la capacità di una macchina di replicare alcune abilità (finora) proprie dell’essere umano come l’apprendimento, l’organizzazione del lavoro e la creatività. Proprio questo ultimo punto è quello più controverso per il sistema moda: glisaranno obsoleti? I software potranno lanciare tendenze, oltre che ...