L’indice delle farfalle

Ripristino delle paludi e “indice delle farfalle” : l’Ue approva la mazzata ai trattori. Il Parlamento Ue ha dato l’ennesima dimostrazione di essere ostaggio dell’ideologia green e farne le spese sarà come sempre il mondo agricolo. Ieri è stato ... (nicolaporro)

Indice Ifo di fiducia delle aziende tedesche sotto le stime. In gennaio l'Indice Ifo sulla fiducia delle aziende in Germania è a 85,2 punti contro gli 86,7 stimati dagli analisti. In dicembre il parametro era a quota ... (quotidiano)