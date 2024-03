L’IDF afferma che le truppe hanno sparato contro “sospetti” | ma nega di aver preso di mira il convoglio in un incidente mortale di aiuti alimentari

(Di venerdì 8 marzo 2024) Il rapporto delsull’degliumanitari a Gazaha dichiarato che, durante l’degliumanitari a Gaza, leisraeliane nonto alumanitario ma a individuipericolosi nelle vicinanze, evitando di colpire intenzionalmente i civili. Le cronache dell’L’, noto come il “massacro della farina”, ha causato la morte di oltre 100 persone nel nord di Gaza. Testimoni oculari come il giornalista Khader Al Za’anounraccontato momenti di panico quando leisraelianeaperto il fuoco, scatenando il caos ...

Guerra Medioriente, Hamas: "La via dei negoziati non sarà aperta indefinitamente": Oggi dovrebbe svolgersi il terzo giorno di colloqui al Cairo per il cessate il fuoco a Gaza, ma i delegati israeliani non si sono ancora presentati nonostante la crescente pressione diplomatica per un ...tg24.sky

Razzo dal Libano su Israele: un morto e 8 feriti. Hamas: «Non sappiamo quanti sono gli ostaggi ancora vivi». Lo Stato ebraico si è rifiutato di partecipare ai ...