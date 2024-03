‘Libera di essere libera’ | il video della Fondazione Una Nessuna Centomila

Rapinati e legati in casa loro : la coppia ha chiamato i carabinieri dopo un’ora - dopo essere riusciti a liberarsi dalle fascette. Sono stati costretti ad aprire la cassaforte in casa , poi sono stati legati con delle fascette da elettricista e infine Rapinati . È quanto successo ad una ... (ilfattoquotidiano)

Bastano 4 minuti di soffocamento perché si verifichino danni cerebrali - superati i 10 minuti sopraggiunge la morte cerebrale. In Italia è la sorte di un bambino ogni 10 giorni. Dati che mettono i brividi? Ma meno dell’1% della popolazione sa come liberare le vie aeree di un bambino da un corpo estraneo (negli Stati Uniti oltre il 57%). I corsi per imparare queste manovre esistono e possono essere anche gratuiti. La cronaca ci consegna la storia di Matteo, 14enne veneto che salva la vita a un uomo con un massaggio cardiaco dopo averlo visto in tv, in una puntata della ... (iodonna)

“Moro doveva essere distrutto politicamente e fisicamente - non volevano liberarlo. La P2 - la Cia e il Kgb : ecco come andò”. Aldo Moro “ doveva essere distrutto politicamente e fisicamente : se Moro fosse sopravvissuto la politica dell’Italia avrebbe avuto uno sviluppo diverso da ... (ilfattoquotidiano)

Oliveti (Adepp), 'investiamo per il 75% in Europa,50% in Italia': Le Casse di previdenza private e privatizzate effettuano "il 75% degli investimenti in Europa, il 50% in Italia", nonché per un terzo operazioni finanziarie 'Esg compliance' (con profili di ...ansa

Donne, posti, paga, equità e carriera: perché non possiamo più aspettare: Per le famiglie che senza due stipendi non possono permettersi il secondo figlio. E in primis per le donne che hanno bisogno di autonomia economica per essere davvero libere. Libere anche di sottrarsi ...corriere

Carlos Sainz salta il Gp di Gedda, deve essere operato: Assenza di Carlos Sainz, svelato il mistero alla conferenza stampa di presentazione del GP dell'Arabia Saudita: lo spagnolo deve essere operato di appendicite. Sulla Ferrari per Gp saudita ci sarà Bea ...rainews