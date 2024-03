“L’ho fatto con lui di notte | qui” Grande Fratello | Perla costretta a vuotare il sacco | “Hai capito…”

(Di venerdì 8 marzo 2024) Non sarebbero soltanto i telespettatori ad essere stanchi di ascoltare l’ennesimo capitolo dell’Odissea diVatiero e Mirko Brunetti, che ha avuto inizio quasi un anno fa in quel di Temptation Island dove l’ora ‘amica’ Greta Rossetti ha soffiato il 26enne all’altra, ma anche loro non ne potrebbero più. O meglio, lei. I due hanno vissuto tre notti insieme, da poco, al2023. Cos’hannosotto le coperte. Sin da subito c’è stato il sentore cheVatiero e Mirko Brunetti avessero omesso il contenuto privato delle loro nottate, fatte soprattutto di chiarimenti e discussioni riguardo un loro possibile e futuro ritorno di fiamma dopo il2023, adesso è stata la salernitana a lasciarsi scappare qualche news sulla loro intimità. ...

«Il mio fegato si era bloccato. Ho fatto un trapianto d'urgenza in quattro giorni» - ha detto l'attore - aggiungendo : «Ringrazierò per sempre questa persona che ha deciso di donare gli organi». Ospite di Caterina Balivo su Rai 1 nel programma La volta buona, l’attore Filippo Laganà ha raccontato di essere vivo grazie a un trapianto di fegato subito ... (iodonna)

Rose Villain: «Rompete le palle, fatevi valere, siate fiere»: «Esce il disco e scappo in vacanza» è la prima frase che mi dice in quella che sarà la prima di una raffica di interviste, perché, aggiunge «il lavoro che dovevo fare l’ho fatto» e ora è tempo di ...rollingstone

Giuseppe, morto a 16 anni: «Trattato come un invisibile»: L'altra mattina Giuseppe avrebbe dovuto stare in classe e non in motorino ... farsi un esame di coscienza e chiedersi seriamente se hanno davvero fatto il possibile, o quantomeno il dovuto, per ...ilmessaggero

Nel documentario High & Low: John Galliano, lo stilista è un genio che affronta i suoi demoni: Come ha fatto nel 2011 John Galliano, che celebrava la molteplicità nella sua arte, a trovarsi in una situazione così miserabile È la domanda da cui inzia il nuovo documentario sullo stilista inglese ...vogue